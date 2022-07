Oud-muziekdocent uit Noordlaren bespeelde stationspiano’s

Door: Redactie

Oud-muziekdocent John de Jong uit Noordlaren, hij is blind, maakte in juni een tournee langs 17 treinstations waar openbare piano’s staan. In Zwolle werd hij opgemerkt door een verslaggever van RTV Focus, de stadszender van die stad.

De Jong speelde daar blues, muziek van George Gershwin en ook Laat Me, van Ramses Shaffy. Hij speelt thuis dagelijks piano, vertelde hij voor de camera, en kwam ‘zomaar’ op het idee om een reis te maken langs treinstations om daar piano’s te bespelen. Hij wil mensen het plezier van muziek laten ervaren. Zwolle had overigens een slechte piano, zei De Jong, waar hij hard op moest werken.

De Jong gaf tot zijn pensioen les op het Maartenscollege in Haren.