Oud-nieuwslezer van NOS Journaal Rien Huizing woont nu in Haren

Door: Redactie

Van 1965 tot 1984 was Rien Huizing dagelijkse gast in vrijwel alle huiskamers in Nederland, als nieuwslezer van het NOS Journaal op televisie. In een tijd van weinig zenders had het journaal de autoriteit om te bepalen welk nieuws gebracht zou worden. Op de vraag wat nieuws eigenlijk is zegt Huizing met een lach: “Eigenlijk is nieuws datgene wat de eindredacteur nieuws belieft te noemen.” Journalist Rien Huizing (1931) is na zijn loopbaan via Friesland vorig jaar neergestreken in Haren, het ‘bijzondere dorp’ dat hij goed kent uit zijn jeugd.

Huizing is trouw lezer van Haren de Krant en reageerde positief op een verzoek om eens met hem te filosoferen over nieuwsmedia. In de krant die wordt verspreid van 17-20 maart leest u het resultaat.

Foto’s: Rien Huizing zoals veel mensen hem nog zullen herkennen. En Rien Huizing (1931) in zijn woning in Haren.