Ouderen in beweging tijdens activiteiten op Clockhuysplein in december

Stichting Clockhuys Plein (i.o) is in oktober opgericht en bevindt zich in de verkennende fase. Na een eerste bijeenkomst op 7 oktober en een vervolg op 11 november, staan er in december twee activiteiten op de planning. Beiden gericht op ouderen uit Haren en omliggende dorpen.

Dans op Recept 9 december 2022 – 14.00 – 16.00 uur

Dans op Recept is onbeperkt dansplezier, voor iédereen. De professionele dansdocenten van Dans op Recept bieden wekelijks danslessen speciaal voor mensen met Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel of chronische pijn. Want samen dansen ontspant, verbindt en laat zien wat je lichaam allemaal kan. Op 9 december komt een dansdocent van Dans op Recept een workshop geven bij het Clockhuys Plein. Danservaring is niet nodig, want iedereen kan dansen. Ook als u minder goed ter been bent, of in een rolstoel zit, bent u van harte welkom.

Meezingcafé 15 december 2022 – 14.00 – 16.00 uur

Het Meezingcafé wordt georganiseerd door amateurkunstorgansatie VRIJDAG en ter plekke gehost door Inge Bakker. Livemuziek, heerlijke evergreens en een hoop gezelligheid zijn de ingrediënten van het Meezingcafé! Iedereen kan uit volle borst mee zingen met Ede Staal, The Rolling Stones of misschien wel een eigen verzoeknummer. De teksten worden op een groot scherm geprojecteerd, dus u kunt altijd mee doen. Heeft u altijd al eens voor een groep willen zingen? Pak dan gerust de microfoon! Bent u liever een achtergrondkoortje? Ook dat kan. We zien u graag op 15 december, om de kerstperiode in te luiden.

Waar: Clockhuys Plein, Brinkhorst 3 in Haren

Wanneer: 9 december van 14.00 tot 16.00 uur en 15 december 14.00 – 16.00 uur Wat: Dans op Recept en Meezingcafé

Meer weten of in contact komen met Clockhuys Plein? Mail naar clockhuysplein@gmail.com!