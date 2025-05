Overlast door jongeren in Haren: een systeem van groepsdruk

Door: Redactie

Het artikel over jongeren in Haren de Krant heeft reacties opgeleverd van zowel klagende dorpelingen als van jongeren die overlast veroorzaken. We hebben in dat artikel de klachten op een rij gezet, deze keer willen we nader bekijken hoe ‘overlastgevende jongeren’ in het dorp zijn georganiseerd. We hebben gesprekken gevoerd met jongeren zelf, we zijn langsgegaan in de jeugdsoos en hebben op straat de jongerenwerkers aangesproken. Hierdoor kunnen we een aardig beeld geven van ‘de jeugd op straat’ in Haren.

Waar gaat het om?

De klachten over jeugd zijn vooral: groepsvorming, lawaai van scooters, asociaal rijgedrag, grote mond, intimidatie, vernieling.

Zijn ze in beeld?

De wijkagenten van Haren en handhavers van de gemeente hebben over het algemeen de groepen goed in beeld, weten wie ze zijn en agenten staan met regelmaat bij jongeren thuis op de stoep om de overlast in alle rust te bespreken. Jongerenwerkers trekken met herkenbare jacks (WIJ) de wijken in, zijn met de meeste jongeren in gesprek en kennen hun namen. Ze krijgen in zekere zin ook het respect van de jongeren op straat. Kortom: de verschillende groepen jongeren zijn niet anoniem. Wat is er aan de hand? Het antwoord: groepsdruk.

In Haren de Krant leest u hoe de groepen in Haren ‘functioneren’ en ook leest u het aangrijpende verhaal van een moeder, wier zoon slachtoffer werd van groepsdruk. De krant wordt verspreid van 20-27 mei.

De foto is gemaakt in het trappenhuis van de parkeergarage in Haren.