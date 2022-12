Parkeervergunningen in Haren Bewoners van het centrum zijn duur uit

Door: Redactie

Sinds in 2000 Betaald Parkeren in Haren is ingevoerd wordt er links en rechts gemopperd op dat beleid. Veelal zijn het winkeliers die er al jaren vanaf willen. Maar ook bewoners van het centrum hebben redenen om ervan ‘te balen’. Ze zijn duur uit.

Hoe zit het?

In de kern van Haren (fiscale zone rondom de winkels) moet men 1,30 per uur betalen voor het parkeren. Wie dit wil afkopen kan een vergunning ‘Fiscale Zone’ kopen voor 180,00 euro.

In een gebied rondom de kern ligt de ‘vergunningenzone’ (schilstraten). Daar mogen bewoners met een gratis vergunning parkeren en kunnen er bovendien voor hun bezoek een bezoekerskaart bij (4 uren geldig) bij kopen voor ruim 17 euro. Goed geregeld, zou je denken.

Centrumbewoners

Maar hoe ervaren bewoners van de kern (fiscale zone) dit? Zij krijgen van de gemeente namelijk géén gratis vergunning of goedkope bezoekerskaart. Voor hen staat dus maar één optie open: een vergunning kopen voor 180,00 euro per jaar of doorlopend betalen voor het parkeren. En hun bezoekers moeten ook gewoon betalen bij de parkeermeter. “En mijn gasten mogen niet vergeten die meter bij te vullen als het bezoek wat uitloopt”, zegt Casper Slotboom, één van de bewoners van het centrum van Haren.

Waarom deze tweedeling?

Peter Steinfort van de gemeente zegt: “De voormalige gemeente Haren heeft betaald parkeren ingevoerd. Na de herindeling hebben we het systeem grotendeels gelaten zoals het was. In het kader van de herontwikkeling van het centrum wordt opnieuw naar parkeren in Haren gekeken. Uitgangspunt is de mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’, die in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de mobiliteitsvisie wordt beschreven hoe wij de ontwikkeling van mobiliteit in de gemeente vorm willen geven. De openbare ruimte is van ons allemaal, en in eerste instantie niet bestemd voor de geparkeerde auto. Als iemand de openbare ruimte wil gebruiken om privébezit te stallen hoeft dat niet vanzelfsprekend of gratis te zijn. Op deze manier leveren we een positieve bijdrage aan de gezondheid en de leefkwaliteit in de hele gemeente. Op korte termijn is er geen verandering te verwachten, maar er wordt druk gewerkt aan de centrumvisie Haren. In dat kader van de nieuwe visie wordt ook onderzoek gedaan naar het parkeren.”