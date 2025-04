Passieconcert – H. Nicolaaskerk – Haren 13 april

Nieuws:

Door: Redactie

Zondagmiddag 13 april 2025 verzorgt het Nicolaas-projectkoor, samen met aan aantal solisten, een concert in passiesfeer.

Het Nicolaas-projectkoor, o.l.v. Arjan Bouma, zingt werken van o.a. Gilkyson, J.S. Bach, Tsjaikovski, Elgar en Oosterhuis. De jonge Frédérique van Baarsen (12) vertolkt een lied uit The Passion. Zij is bekend als solist van de musicals Les Misérables en Frozen. Jan Lever (tenor) zingt een negrospiritual, Yvonne Bouma (fluit) en Drik Hoogstede (orgel) brengen muziek van Bach ten gehore. Desiree Brink verzorgt de teksten. Tevens is die middag een tentoonstelling van bijzondere kruiswegstaties te bezichtigen ontworpen door Jan Lever. Hij schreef bij elk van de 14 staties gedichten en maakte daarbij in knipwerk afbeeldingen van de staties, aangevuld met twee bijzondere staties. Het concert begint om 15.00 uur, duurt ongeveer 1 uur. De kerk open van 14.30 tot 17 uur. Toegang is GRATIS. Na afloop is er een deurcollecte.