Pech, spoorbomen Onnerweg en Waterhuizerweg defect. Verwarring alom. (met updates)

Door: Redactie

Actueel: op vrijdag rond 10.30 uur zijn de spoorbomen Onnerweg en Waterhuizerweg in Haren defect. Auto’s kunnen er niet langs en ook bussen worden met briefjes op de slagbomen omgeleid naar de Oude Middelhorst.

Oorzaak van de storing is niet bekend. Het treinverkeer ligt al enige tijd stil wegens werkzaamheden aan het spoor. De stremming tussen Assen en Groningen duurt nog tot maandag 23 mei 4.00 uur. Aan het oplossen van de storing van de spoorbomen wordt gewerkt.

Update vrijdag 13 mei 14.35 uur: Een merkwaardige situatie in Haren. De twee spoorwegovergangen Onnerweg en Molenkampsteeg in Haren zijn nog steeds defect. De bomen openen sinds deze ochtend niet meer. Doordat het treinverkeer tot 23 mei stilligt wegens werkzaamheden kan het verkeer slingerend zijn weg over de spoorbaan vervolgen. Dit is doorgaans een ernstige overtreding. Leuk detail is dat bij één van deze overgangen een kleine jongen de taak op zich heeft genomen om het verkeer te regelen.

Update 17.20u: ProRail bevestigt de storing. Het gaat om een hardnekkig defect, vermoedelijk in een schakelkast. De aannemer is volgens woordvoeder Aldert Baas al de hele dag in touw om het euvel te verhelpen. ‘We stoppen niet voordat het is opgelost’, aldus Baas.

Er zijn verkeersregelaars ingezet en de politie is op de hoogte.

Update 19.15u. De storing is verholpen.

Foto: 112Groningen Haren de Krant