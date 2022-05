Per rolstoelfiets onderweg naar Santiago de Compostella

Door: Redactie

Maandag werden Maria Romp en haar ‘bakkenist’ Freerk de Boer uitgezwaaid aan de Tuindorpweg in Haren. Vandaag begint de echte fietstocht op een rolstoelfiets in het Franse dorp Hirson, omdat zij daar vorig jaar zijn blijven steken na gezondheidsproblemen.

Het stel (dat geen relatie heeft) wil met de pelgrimstocht op drie wielen bewijzen dat je ondanks handicaps toch tot veel in staat bent dat het leven de moeite waard maakt.

Maria en de zorgafhankelijke Freerk maken de reis samen. Hoewel Freerk henzelf gekscherend ‘krikkie en krakkie’ op de rolstoelfiets noemt, is dit natuurlijk in werkelijkheid een gouden koppel. “Onderweg is er soms best strijd”, erkent Maria Romp. “Dan wil hij links en ik rechts. En tja, ik stuur, dus dan wordt het vaak toch rechts, haha.” Tijdens hun tochten wordt er weleens gekibbeld, maar meestal is het heel gezellig. Eendrachtig zijn zij onlangs bij Taarlo nog een sloot ingereden en moesten er door omstanders uitgetrokken worden. “Wat een avontuur”, lachen de optimisten.

Pakketbezorger

De fietsbedevaart langs de pelgrimsroute (Camino) moet bewijzen waartoe men met grote wilskracht in staat is ondanks een verzwakt lichaam. Want: Freerk is ziek. Hij was ooit timmerman en tot 2019 reed hij nog pijlsnel als pakketbezorger op een gele DHL-bus door de regio. Niets aan de hand totdat een aantal ziektes hem tegelijk troffen, zodat hij nu vrijwel niet kan lopen, een stoma heeft en grote hoeveelheden medicijnen gebruikt. Genoeg om in een zorginstelling te kunnen wonen, maar dat wil hij niet. Dankzij Maria Romp hoeft dat ook niet.

Tijdens de reis die weken zal duren wordt het duo gevolgd door een bezemwagen met vrijwilligers, die zorgen voor voorraden en campings. Zie ook www.onbeperktopdefiets.nl