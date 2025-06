Petra Ordelman (Boekhandel Boomker) in grande finale voor Boekverkoper van het Jaar

Nieuws:

Door: Redactie

De opvolger van Boekverkoper van het Jaar 2024-25, Gerben de Bruijn (Post Scriptum, Schiedam) is een vrouw. Dat blijkt uit de shortlist van de Boekverkoper van het jaar, die afgelopen vrijdag bekend is gemaakt.

Op de shortlist staan Lisette Lanting (Roodbeen, Nijkerk), Petra Ordelman (Boomker, Haren), Margot Osse (De Omslag, Rosmalen), Inge Roos (In de Wolken, Voorburg) en Emma Teubel (Emma’s Bookshop, Rotterdam). Ter vergelijking: tot nu toe ging de prijs tien keer naar een vrouw, acht keer naar een man – waaronder de laatste twee edities. Deze vijf kregen de meeste van de ruim 4.000 uitgebrachte stemmen. Voor allemaal is het de eerste keer dat ze op de shortlist staan – al haalden een aantal al eens de longlist. Sommige zitten ook nog maar zo kort in het vak dat een eerdere nominatie zelfs onmogelijk was. Teubel opende haar eigen winkel, een voortzetting van haar online boekencommunity, pas afgelopen december. Alle genomineerden zijn eigenaar. Met een uitzondering: Ordelman, die sinds begin 2020 winkelmanager is van Boomker in Haren. Deze winkel is eigendom van een coöperatie met momenteel 130 participanten. Maar zij zit dan weer het langst in het vak. Ze begon in 1986 bij wat toen BGN heette en werkte daarna onder meer bij H. de Vries (Haarlem) en Wolters (Groningen).Uit deze vijf genomineerden kiest een vakjury de komende maand een winnaar. Die ontvangt de door beeldend kunstenaar Jean Paul Michel ontworpen Albert Hogeveen Bokaal, vernoemd naar de illustere Groningse boekverkoper. De prijs wordt dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de bokaal zal 25 augustus plaatsvinden tijdens de Beste Boeken Live.