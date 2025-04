Plantevolutie: Een tijdlijn van 500 miljoen jaar – Lezing en Rondleiding in de Hortus

Nieuws:

Door: Redactie

Wat begon 500 miljoen jaar geleden met eencellige organismen in het water, is uitgegroeid tot de indrukwekkende variëteit aan planten die we vandaag de dag kennen. Op 19 april 2025 bieden emeritus professor Theo Elzenga en ecoloog Roel Strijkstra een boeiende lezing over de evolutie van planten, waarbij ze een inkijk geven in de innovaties die de verspreiding en het succes van planten mogelijk maakten. Aansluitend zal een wandeling langs het nieuw aangelegde evolutiepad plaatsvinden.

In de lezing ‘Plantevolutie: Een tijdlijn van 500 miljoen jaar’ bespreken Elzenga en Strijkstra de belangrijkste ontwikkelingen in de plantenwereld, van de eerste fotosynthetiserende organismen in het water tot de bloemplanten die de aarde nu domineren. De lezing gaat dieper in op de rol van de atmosfeer in de vroege geologische periodes en hoe de planten zich aanpasten aan het leven op land. Ook wordt ingegaan op de slimmigheden in de voortplanting en de steeds toenemende complexiteit in de plantenbouw.

Het evolutiepad, dat onlangs door vrijwilligers en medewerkers van de Hortus Botanicus Haren is aangelegd, biedt bezoekers de kans om de evolutie van planten te ontdekken aan de hand van 11 stations met informatieborden en levende voorbeelden. Over de opening van het pad volgt nader bericht.

Aanmelden kan via de website: hortusharen/actueel

Praktische Informatie

Datum: 19 april 2025

Tijd: 14:00 uur (inclusief lezing en rondleiding)

Locatie: Bovenzaal van het Theehuis Kreunen van de Draak, Hortus Botanicus Haren, Kerklaan 34, 9751 NN Haren

Kosten: €10,- (€7,50 voor Vrienden van de Hortus) plus reguliere entree

Inschrijven: Aanmelden is mogelijk tot 12 april 2025

Telefoonnummer: 050-5370053

Website: hortusharen.nl

Theo Elzenga is emeritus-hoogleraar Ecofysiologie van planten aan de Rijksuniversiteit Groningen en Roel Strijkstra is docent ecologische advisering aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Beiden zijn actief als vrijwilligers bij de Hortus Botanicus Haren en leden van het projectteam ‘Evolutiepad’.

Deze lezing biedt een unieke gelegenheid om meer te leren over de evolutie van planten en een van de eerste bezoekers te zijn van het nieuwe evolutiepad.

Let op: De ruimte is niet voorzien van een lift, dus we adviseren de bezoekers hier rekening mee te houden.