Pleidooi voor ‘hybride’ doorfietsroute Haren-Zuidlaren

Door: Redactie

Belangenorganisaties in Onnen en Haren hebben samen met Natuur & Milieufederatie Groningen kritische kanttekeningen geplaatst bij het provinciale plan om een ‘doorfietsroute’ te realiseren tussen Haren en Zuidlaren. Er liggen een paar opties op tafel, waaronder het traject door Appèlbergen.

Volgens Stichting Landelijk Gebied Haren, Natuur & Milieufederatie Groningen en Vereniging Dorpsbelangen Onnen hoeft er geen doorfietsroute te komen. Zij vinden dat de 4,65 miljoen euro van dit project beter kan worden besteed aan het verbeteren van de bestaande fietsroutes tussen Haren en Zuidlaren. In een uitgebreid pleidooi stelt men dat fietsers zich nu op natuurlijke wijze verdelen over bestaande trajecten omdat ze allemaal ongeveer even lang zijn. Men vindt die spreiding geen bezwaar en ziet geen noodzaak deze fietsers te concentreren op een hoofdroute, die volgens hen bovendien natuur- en cultuurhistorische waarden zal aantasten. De opstellers van dit pleidooi resumeren: “Met deze genuanceerde benadering wordt de aantasting van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden voorkomen. Er hoeven geen bomen te worden gekapt om de bestaande fietspaden te verbeteren. Een verbetering van – bijvoorbeeld- het fietspad over de Hoge Hereweg gaat niet ten kosten van de cultuurhistorische en recreatieve waarden. Het is dus ook de meest praktische oplossing. En niet onbelangrijk: het is een oplossing met het breedst mogelijke maatschappelijke draagvlak.”

Wat de opstellers beogen is dat de projectleider ‘Doorfietsroute’ de Gordiaanse knoop, waarvan Haren de Krant eerder repte, doorhakt met het zwaard van de hybride oplossing.



Opties voor de nieuwe Doorfietsroute. Alles is nog bespreekbaar, aldus de Provincie.

Achtergrond: De opties

De Provincie heeft meerdere optionele routes bedacht, die door twee gemeenten en twee provincies lopen. De genoemde routes mag je zien als de grote lijnen. De globale optie-routes starten op het kruispunt Jachtlaan-Onnerweg.

Route 1; Globaal via Onnerweg en Felland naar Onnen. Daarna via Noordlaren naar Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 2*: Globaal via Scharlakenhof, Westerveen en Viaductweg naar Hoge Hereweg (zandpad) en door het bos naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 3: Globaal langs de Rijksstraatweg door Glimmen, dan via de Zuidlaarderweg naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

*Kanttekening bij route 2: om een gelijkvloerse spoorwegovergang te vermijden zou deze route ook over het viaduct geleid kunnen worden en dan via Gieselgeer naar Onnen om aan te sluiten op route 1.

Tijdpad

De Provincie zal na verwerking van feedback rond mei/juni 2023 een voorkeursroute presenteren (online en tijdens informatieavonden). Naar verwachting wordt de keuze definitief in de zomer van 2023, aldus Jeroen Gaasterland.