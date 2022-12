Polders ten westen van Haren worden natuurgebied

Door: Redactie

De polders Oosterland, Lappenvoort, Glimmen en Glimmermade, allen gelegen ten westen van Haren, krijgen een facelift. Of liever een upgrade. Ze worden de komende jaren ingericht als natuurgebied en Prolander gaat die klus klaren. Prolander is een uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. In 2015 is Prolander opgericht als Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Drenthe en Groningen.

De genoemde polders (367 hectare) zijn nu al onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Doelen voor het in te richten natuurgebied zijn: behoud van de capaciteit voor noodwaterberging, minder CO2-uitstoot en behoud en versterking van het landschap, de cultuurhistorie en de beleving. Prolander typeert het gebied op haar website als volgt: “Een bijzonder gebied, omdat het deel uitmaakt van twee omvangrijke natuur- en watersystemen. Enerzijds van het Drentsche Aa-gebied, omdat de benedenloop van de rivier zich hier bevindt. Anderzijds van de laagveengordel: een aaneenschakeling van laagveengebieden tussen het Westerkwartier, ’t Roegwold en het Zuidlaardermeergebied.” Meer info: https://gis.prolander.nl/portal/apps/storymaps/stories/48d2c0f843b84c36adc7481995442765

Foto boven: website Prolander