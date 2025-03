Politie zocht intensief naar man, die in Haren werd aangetroffen

Nieuws:

Door: Redactie

De politie heeft donderdagochtend met man en macht gezocht naar een man die eerder die dag was vertrokken uit een zorginstelling. Hij had zijn medicijnen niet meegenomen en liet doorschemeren dat hij in het bezit was van een vuurwapen.

Om die reden gingen alle seinen op rood en kwam de politie in actie. Rond het middaguur werd de man aangetroffen op een bankje aan de Rijksstraatweg in Haren, waar de politie (voorzien van kogelwerende vesten) hem insloot. Een vuurwapen bleek hij niet bij zich te hebben. De sfeer was niet grimmig en de man verzette zich niet fysiek. Agenten probeerden hem met begrip en empathie te bewegen zich weer naar de zorginstelling te begeven. Of dit goedschiks of kwaadschiks is gelukt is niet bekend.