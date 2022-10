Politie zoekt getuigen zware mishandeling in Haren

Door: Redactie

De politie zoekt contact met mensen die hebben gezien hoe er op 9 oktober (de dag van de 4Mijl) tussen 20.00 en 21.00 uur is gevochten in Café de Pub aan de Kerkstraat in Haren. Daarbij is een jongeman uit Haren ernstig gewond geraakt aan zijn hoofd.

Voor de mishandeling zijn vier jongens aangehouden. De politie wil graag praten met mensen die zich nog niet eerder hadden gemeld.

Bel 0900-8844 of meld het anoniem bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Zaaknummer is 2022 2666 19