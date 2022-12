Politiebureau Haren wordt Politiepost. Locatie nog niet bekend.

Door: Redactie

Er gaat wat veranderen aan de Vondellaan in Haren. Het basisteam Groningen-Zuid, dat nu in het politiebureau in Haren is gevestigd, gaat verhuizen naar de Eemsgolaan bij Hoogkerk, waar de politie een kavel heeft gekocht. Dat meldt de politie vandaag.

Het is de vraag of het bureau aan de Vondellaan geheel leeg komt of dat in een gedeelte ervan de politiepost zal worden gevestigd. Hierover zegt men: “Inwoners van Haren en kunnen ook in de toekomst gewoon terecht in hun eigen buurt. De dienstverlening blijft daarmee op het huidige, afgesproken niveau. Het kan zijn dat dit in de huidige panden gerealiseerd wordt, maar het is ook denkbaar dat hier een ander, kleiner, pand binnen hetzelfde gebied voor gevonden wordt.”

Over de reden van de verhuizing zegt men: “Het verzorgingsgebied van basisteam Groningen-Zuid is groot. Het bestaat uit Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en het zuidwestelijke deel van de stad Groningen, inclusief Hoogkerk, Meerstad, Engelbert en Middelbert. De Eemsgolaan ligt centraal in dit gebied en is daardoor uitermate geschikt als locatie voor het teambureau van Groningen-Zuid. Door de ligging vlakbij de snelweg en openbaar vervoer, is het bureau straks goed bereikbaar voor inwoners. Daarnaast kunnen politiemensen vanaf deze locatie overal in het verzorgingsgebied snel zijn.”

Het zal nog enkele jaren duren voordat de verhuizing een feit is. De voorlichter van de politie zegt dat er in de nieuwe situatie niets verandert op het gebied van aanrijtijden of dienstverlening. Het is nu nog niet bekend of de politiepost in het huidige gebouw ondergebracht gaat worden of elders.