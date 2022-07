Postuum verzet tegen gemeentelijke herindeling gaat door

Nieuws:

Door: Redactie

De herindeling van Haren en Groningen, drie jaar geleden, is een misstap geweest waarbij door Provincie vals spel is gespeeld door de Provincie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) was graag bereid zich te laten misleiden, want deed niet aan waarheidsvinding. Dat is nog steeds in grote lijnen het verwijt dat het Burgercomité Haren maakt aan de regionale en landelijke overheid. De herindeling moet wat hen betreft worden teruggedraaid. Deze week zet Gustaaf Biezeveld van het comité weer een tandje bij.

Biezeveld: “De beantwoording door Gedeputeerde Staten van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden en zeven andere oppositiefracties over de herindeling van Haren heeft het vermoeden bevestigd dat de provincie, met medeweten van minister Plasterk en ambtelijk BZK, de wetgever heeft misleid door in het herindelingsadvies

geen waarheidsgetrouw beeld de te geven van de provinciale herindelingsprocedure en het financiële perspectief van Haren en Groningen. Dit geeft te denken over de bestuurlijke integriteit van de provincie en het ministerie.”

Wat speelt er

Meer concreet: Biezeveld zegt dat de Provincie het verbeterplan van Haren (Beterr Haren) heeft afgewezen op basis van een toetsingsrapport over een conceptversie door B&A. Dat is laakbaar, vindt hij, omdat als gevolg daarvan de Provincie op onjuiste gronden de minister overtuigde dat Haren financieel te zwak was. Hij denkt aan opzet. De Provincie heeft later ontkend dat Haren kort na het verschijnen van het rapport van B&A een belangrijke verbetering had aangebracht in haar financiële paragraaf, waardoor een heel ander (gunstiger) beeld was ontstaan van de financiële situatie. Biezeveld kan bewijzen dat deze ontkenning niet deugt en laat een motie zien waarin de gemeenteraad instemde met de verbeteringen. Dat was op 15 juni 2015*.

*In het bedoelde verbeterplan Beterr Haren stond oorspronkelijk dat de Gemeente Haren haar financiële positie tussen 2017-2030 op orde zou brengen. De raad van Haren heeft echter op 15 juni in dit plan het jaartal 2030 aangepast naar 2023. Dus in slechts zes jaar zou men kans zien om de solvabiliteit naar 30% kunnen brengen.



Burgercomité Haren zet haar verzet voort en wil de herindeling teruggedraaid zien. De kans dat dit gebeurt is klein, maar wat Biezeveld betreft stapelen de bewijzen dat de besluitvorming oneerlijk is verlopen zich op. Daar komt bij dat hij vindt dat Haren na de herindeling zucht onder stijgende kosten en afnemende dienstbaarheid van de gemeente.