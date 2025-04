Programma herdenking 4 mei in Haren en Glimmen (2025)

Door: Redactie

Programma 4 mei 2025 Haren

14.00 uur De borden van het Bordenproject staan weer bij de huizen.

14.00 uur Korte herdenking bij het monument voor Anda Kerkhoven, Dini Aikema en Gerrit Boekhoven aan de Oosterbroekweg te Glimmen.

14.30 uur Korte herdenking bij het monument in Appelbergen aan de Hoge Hereweg te Glimmen.

15.00 uur Korte herdenking bij het graf van Jacob Venema op de Hervormde Begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren.

15.15 uur Korte herdenking bij de joodse oorlogsmarkering bij het NS-station in Haren aan de westzijde.

17.00 uur De borden van het Bordenproject worden bij de Dorpskerk geplaatst.

17.45 uur Verzamelen voor de herdenking op begraafplaats De Eshof aan de Rijksstraatweg 290 in Haren.

18.00 uur Woord van welkom door de voorzitter van het 4 mei Comité, vervolgens rondgang langs de oorlogsgraven met muzikale omlijsting door Harmonie ’67 uit Groningen.

18.45 uur Afsluitende woorden van de voorzitter en voorbereiding voor de Stille Tocht.

18.55 uur Start Stille Tocht onder begeleiding van CMV De Bazuin (Groningen) vanaf begraafplaats De Eshof, Rijksstraatweg 290 in Haren.

19.30 uur Verzamelen afgevaardigden en belangstellenden op het plein voor de Dorpskerk in Haren.

19.40 uur Aankomst Stille Tocht bij de Dorpskerk.

19.45 uur Aanvang herdenking bij Dorpskerk.

Welkomstwoord door de voorzitter van het 4 mei Comité.

19.46 uur Voorlezen gedichten door leerlingen van middelbare scholen in Haren. Muzikale omlijsting door Harmonie ’67.

19.58 uur Signaal Taptoe Infanterie.

20.00 uur Klokslagen; daarna 2 minuten stilte.

Aansluitend twee coupletten van het ‘Wilhelmus’.

20.05 Kranslegging bij het monument met koraalmuziek van Harmonie ’67:

1. Gemeentebestuur van Groningen

2. 4 mei Comité Haren

3. Algemene Oranjevereniging Oranje-Nassau te Haren

4. Nationale Politie, district Groningen, basiseenheid zuid-west

5. Leerlingen van de Quintusschool namens de Harense basisscholen

6. Leden van de scoutingroep Look Wide en Tecumseh Scouting Haren

7. Overige belangstellenden

Aansluitend herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk met mmv Harmonie ’67 onder leiding van Jan Wijenberg.

Woord van welkom door Margriet Hommes, voorzitter van het 4 mei Comité Haren

Toespraak door dorpswethouder Kirsten de Wrede als de afgevaardigde van het College van B & W van de Gemeente Groningen

Muziek

Bijdrage van een nabestaande

Muziek

Afsluiting door Wieger Krämer, lid van het 4 mei Comité Haren

Muziek – ondertussen verlaten Comité en bezoekers de kerk en is er gelegenheid om herdenkingskaarsjes aan te steken in de torenhal van de Dorpskerk.

ca 21.00 u Einde van de plechtigheden.

Al geruime tijd was het 4 mei Comité Haren op zoek naar opvolging van vertrekkende leden, maar dat had tot dan niets opgeleverd. Daarom zijn we vorig jaar actief gaan werven en deze keer met resultaat. We waren echt op zoek naar diversiteit en verjonging en dat is gelukt!

Bianca Heidema, Wieger Krämer, Harro Schmidt en zijn zoon Riemer zijn toegetreden tot het Comité dat tot dan toe werd gevormd door David Hulleman, Ineke van den Berg, Klaas Zeldenrust, Jan Peter Alberts en Margriet Hommes.

Klaas en Jan Peter nemen na de herdenking van 2025 afscheid. Het afgelopen seizoen hadden we best een grote groep, maar dat maakte het mogelijk om een warme overdracht vorm en inhoud te geven.

Momenteel zijn we druk doende met de voorbereidingen voor de aanstaande herdenking, een herdenking in het kader van 80 jaar vrijheid. Omdat 2025 een kroonjaar is organiseren we een Stille Tocht met passende muzikale begeleiding. De vorige keer is alweer 10 jaar geleden, omdat in 2020 alles werd afgelast in verband met Corona.

We stellen alles in het werk om weer een mooie en waardige herdenking vorm te geven. Op het moment dat De Krant verschijnt is inmiddels het Bordenproject met leerlingen van het Maartenscollege achter de rug. Op 4 mei staan de borden vanaf 14u weer bij de huizen waar de betreffende oorlogsslachtoffers hebben gewoond. Tijdens de herdenking in de avond staan de borden aan de zuidzijde van de Dorpskerk.

Glimmen (monument Appèlbergen)

De April-Meistaking in 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de

Duitse bezetters. Ieder jaar herdenken wij op 3 mei alle slachtoffers uit de drie Noordelijke Provincies en

met name de 34 vermoorde mensen die in het gebied van de Appèlbergen in Glimmen in massagraven zijn

gedumpt. Ook dit jaar zullen we weer herdenken.

We willen u dan ook van harte uitnodigen voor de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de April-

Meistaking 1943 op 3 mei 2025, om 14:00 vertrekken we vanaf het paviljoen Appèlbergen in Glimmen

met een Stille Tocht naar het Monument.

Naast de herdenking van de slachtoffers van de April-Meistaking van 1943 zien we het ook als onze taak

om onze herinneringen door te geven aan de volgende generatie. Dat doen we oa. door de samenwerking

met de Quintus basisschool in Glimmen. De leerlingen van de Quintus school leggen niet alleen jaarlijks

bloemen bij het monument, maar sinds een aantal jaren schrijven ze ook gedichten over de oorlog en het

herdenken en leest één leerling zijn/haar gedicht voor tijdens de herdenking.

GLOBAAL PROGRAMMA:

Om 13:45 verzamelen we voor de STILLE TOCHT bij het Paviljoen Appèlbergen in Glimmen waar vandaan

we om 14:00 u naar het Monument lopen, waar de herdenking zal plaatsvinden.

Tijdens de herdenking zal CdK van Groningen dhr R. Paas een korte herdenkingsrede houden daarnaast

zullen de 34 namen van de slachtoffers worden uitgesproken, waarna bloemstukken worden gelegd. Ook

worden er enkele gedichten voorgedragen. Kinderen van de Quintusschool uit Glimmen zullen 34 anjers bij

het Monument leggen.

Het bestuur van de Stichting 3 mei Comité Appèlbergen hoopt dat velen van u aanwezig zullen zijn bij de

herdenking om stil te staan bij wat er is gebeurd.