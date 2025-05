Programma Jubileum Café Haren de Krant is bekend: Clockhuys – 27 juni van 10.00-17.00 uur

Door: Redactie

Het 30-jarig bestaan van Haren de Krant gaat in juni niet ongemerkt voorbij. Vandaag maken we het programma bekend van ons Jubileum Café dat plaatsvindt in ’t Clockhuys op vrijdag 27 juni van 10.00-17.00 uur. Een lange talkshow met gesprekken en optredens waar u gezellig even kunt binnenwandelen om een stukje mee te beleven. Toegang is uiteraard gratis. Zet de datum vast in uw agenda.

9.30 uur Café open. Muziek en de geur van koffie.

10.00 uur Opening van het programma.

10.10 uur Reportage Omroep Max over de krant

10.15 uur Gesprek over lokale media met Cunera van Selm (RTV Noord) en Marco in ‘t Veldt (oud-redacteur Harener weekblad)

Cunera van Selm

10.45 uur Columnist aan het woord: Emile Koopmans

11.00 uur Hoe Haren was- fotopresentatie door Eppo van Koldam, Old Go.

Eppo van Koldam

12.00 uur Livemuziek. Optreden van Yumi van der Loo (zang en gitaar)

12.30 uur Interview met iemand die ooit onze lezers raakte.

12.50 uur Speakerscorner, wie zich geroepen voelt om iets te vertellen.

13.00 uur Interview met Douwe Wiersma, een van de redders van De Hortus in Haren.

13.30 uur Livemuziek. Optreden van Sabine Koch (zang en piano) o.a. Loflied op Haren

Sabine Koch

13.55 uur Speakerscorner, wie zich geroepen voelt om iets te vertellen.

14.00 uur Gesprek over roerige jaren in de dorpspolitiek. Met Michiel Verbeek en Mariska Sloot

14.30 uur Livemuziek in de foyer. Agnes Winter presenteert de band van het CkC Haren.

15.00 uur Discussieclub Haren

15.30 uur Livemuziek. Klassiek viool en piano: Caroline Babendererde, Duo Matti.

Duo Matti

16.00 uur Columnist aan het woord. Met Bert Heikens. Tevens over zorg in Haren.

16.30 uur Interview door Pieter de Hart (RTV Noord) met Hein Bloemink over de krant.

Pieter de Hart

Hein Bloemink met de allereerste krant uit 1995

17.00 uur Afsluiting van het programma.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Wilt u gebruik maken van de speakerscorner? Laat het ter plekke aan de presentator weten.