Programma Koningsdag 2025 in Haren

Door: Redactie

Programma viering Koningsdag, zaterdag 26 april 2025

N.B.: Aangezien de verjaardag van de koning dit jaar op een zondag valt, wordt Koningsdag op zaterdag 26 april a.s. gevierd. Organisatie: Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” Haren

20 t/m 27 april 2025: zwieren, zwaaien en draaien op de gezellige kermis in het centrum van Haren

Koningsdag, 26 april 2025

Ter verhoging van de feestvreugde verzoeken wij u vriendelijk de Nederlandse vlag met Oranjewimpel uit te steken/hijsen!

10.00-10.15 uur:

Feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk.

10.30 uur:

Opening Koningsdag 2025 op het plein voor de Dorpskerk van Haren. Toespraken door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen en de voorzitter van de Harense Oranjevereniging, gevolgd door het hijsen van de vlag met Oranje Wimpel en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. We eten met elkaar een lekkere Oranjetraktatie. Hierna uitreiking prijzen kleurwedstrijd.

11.00-17.00 uur:

Kindervrijmarkt in het centrum van Haren.

Deelname is gratis. Er kunnen geen plaatsen worden gereserveerd; wie het eerst komt, het eerst maalt! Deelnemers worden vriendelijk verzocht niet verkochte spullen mee te nemen naar huis.

11.00-17.00 uur:

Het centrum van Haren wordt opgevrolijkt door de rondgang van diverse Disneyfiguren, terwijl het Dweilorkest ’t Is Ook Niks de feestvreugde verhoogt en de steelband “Pan Magic” de bezoekers van de vrijmarkt in Caraïbische sferen doet wanen. De internationaal vermaarde ballonnenartiest Jos Tipker vertoont zijn kunsten en combineert dit met een gezonde dosis humor.

10.30-17.00 uur:

Show van de Streetrod Car Club op de afgezette Rijksstraatweg. De Streetrod Car Club is een autoclub voor eigenaren van klassieke Amerikaanse auto’s.

Muziek en entertainment in de Harense zorgcentra:

10.00 uur Zonnehof: Koor Tempus Fugit

11.00 uur Westerholm: Koor Tempus Fugit

11.00 uur Maarwold: Koor Dames van Nu

11.00 uur De Dilgt: presentatie Stichting Oud Oranje (onder voorbehoud)

16.00 uur: Opening Oranjeplein voor de Dorpskerk Haren: music, food en drinks

20.00 – 21.30 uur: Oranje-Bevrijdingsconcert in de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren

T.g.v. van de verjaardag van Z.M.de Koning en de viering van 80 jaar Bevrijding organiseert de Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk i.s.m. de Harense Oranjevereniging een feestelijk concert. Medewerking verlenen:

– Het Chr. Fanfarekorps “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef

– Het Bloemenkoor uit Eelde o.l.v. dirigent Mark Pepping

– Organist Hans Noordveld, Haren.

Tijdens het concert worden historische beelden van de Bevrijding van Haren door Canadese troepen op 14 april 1945 getoond.

Toegang vrij. Bij de uitgang kunt een bijdrage geven voor onderstaande projecten:

– Een nieuwe kuipschommel in het kindercentrum van “Visio” te Haren

– en de Stichting Eboo, die ervoor zorgt dat kinderen uit sloppenwijken in Nairobi (Kenia) onderwijs kunnen genieten.