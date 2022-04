Programma Koningsdag 27 april 2022 Haren

Door: Redactie

Door Oranjevereniging Oranje Nassau te Haren



Op 27 april a.s. vieren wij de verjaardag van Z.M. de Koning. Maar die dag staan we ook stil bij het belang van de eeuwenoude band tussen Nederland en het Huis van Oranje-Nassau, het vorstenhuis dat voor velen in onze samenleving symbool staat voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Gesymboliseerd in de Nederlandse driekleur met Oranjewimpel. Gezien de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende gespannen internationale verhoudingen, is het waardevol stil te staan bij de betekenis van Koningsdag en de vrijheid, die niet vanzelfsprekend is.

22 t/m 27 april Kermis

In het centrum van Haren.

27 april

10.00 uur Startschot feest door wethouder Philip Broeksma.

Het officiële startschot wordt gegeven door wethouder Broeksma van de gemeente Groningen. We komen op het Raadhuisplein bij elkaar om Z.M. Koning Willem Alexander toe te zingen.Bekendmaking winnaar kleurwedstrijden op de scholen. Na de opening versiert de jeugd ballonnen. De mooiste ballonnen winnen een prijs.

-12.00 uur Vrijmarkt

-12.00-16.00 Gratis een rondrit maken met een Jan Plezier.

In het dorp is muziek te horen. Joris ten Have is met zijn draaiorgel bij de zorgcentra en zal ook het feest in het dorp opluisteren.

-20.00 uur Oranjeconcert

Het Oranjeconcert van Chr. Fanfarekorps Juliana uit Hoogezand vindt plaats in de Gorechtkerk.

-Puzzeltochten

Als je alle kroontjes opzoekt, dan kun je met de letters die gevonden zijn een woord maken (en natuurlijk een prijs winnen). De puzzeltochten kun je vinden in Oosterhaar, Haren-Noord en het centrum van Haren. De precieze route is te vinden op de website www.oranjeverenigingharen.nl.

-Oproep

Al vele eeuwen gaan vreugdevolle gebeurtenissen binnen het Huis van Oranje-Nassau vergezeld van Oranjesouvenirs. De Harense Oranjevereniging is benieuwd naar uw meest favoriete Oranjesouvenir en het daarbij behorende verhaal. Stuur een foto van het object en het verhaal naar oranjeverenigingharen@gmail.com. Wij plaatsen uw bijdrage dan op de website van de Oranjevereniging.