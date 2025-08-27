Programma van 25 jarig jubileum zorgboerderij Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Zorgboerderij De Mikkelhorst bestaat dit jaar 25 jaar. Dat viert men met een feestelijke week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 september, vol activiteiten voor jong en oud. Elke middag van 15.00 tot 17.00 uur zijn bezoekers van harte welkom om gratis mee te doen aan gezellige feestactiviteiten.

Feestprogramma

Maandag 15 september: Ballonartiest

Dinsdag 16 september: Schminken

Woensdag 17 september: Cupcakes versieren

Donderdag 18 september: Open dag in de tuin, kas en imkerij

Vrijdag 19 september: Circusmiddag

Op zaterdag 20 september is De Mikkelhorst gesloten voor een besloten feest voor deelnemers en medewerkers.

Voor kinderen is er tijdens de feestweek een speciale kleurplaatactie. De kleurplaat kan vanaf heden worden opgehaald bij De Mikkelhorst en ingeleverd tot en met maandag 15 september. Tijdens de circusmiddag wordt er een prijs uitgereikt voor de mooiste kleurplaat.

Een plek met een rijke geschiedenis

De Mikkelhorst ligt op een bijzondere plek met een lange historie. Al rond 1640 stond hier landgoed “De Mickelhorst”, omgeven door boomgaarden, grachten en houtopslag. Nadat het huis in de 19e eeuw verdween, werd het terrein weiland. Toen in de jaren negentig de wijk Oosterhaar werd gebouwd, zijn delen van het oude landschap behouden op de plek waar nu de zorgboerderij staat.

Voordat De Mikkelhorst begon aan de Klaverlaan in Haren, stond op het terrein een waterzuiveringsinstallatie. Na de sluiting kreeg het een nieuwe bestemming: een zorgboerderij. Bestaande elementen van de waterzuivering werden hergebruikt, zoals de oude betonnen boog die nog altijd deel uitmaakt van het speelkasteel.

De dagbesteding startte in het jaar 2000 vanuit een houten keet op de tuin, maar dit bleek al snel te klein. In 2003 kreeg De Mikkelhorst een heus duurzaam houten hoofdgebouw, ontworpen door Onix Architecten en bekroond met de Houtprijs. Het pand is niet alleen mooi, maar ook functioneel, met onder meer een streekwinkel, theeschenkerij, dagbestedingsruimten en een kinderboerderij. Sinds 2009 is De Mikkelhorst een zelfstandige stichting gericht op dagbesteding. De tuinen en het terrein zijn tijdens openingstijden vrij toegankelijk voor bezoekers en een geliefde plek voor buurtbewoners, kinderen en gezinnen. In 2024 kreeg De Mikkelhorst het officiële certificaat Samenspeelplek, omdat het speelterrein goed toegankelijk is voor alle kinderen, met-en zonder beperking.

Vrijwilligers maken een verschil

De inzet van vele vrijwilligers is alle jaren heel waardevol geweest voor De Mikkelhorst. Ze werken bijvoorbeeld als chauffeur of zorgen in het weekend voor de dieren, helpen in de tuin, de winkel, de werkplaats en de theeschenkerij. Vrijwilligers zijn een stille kracht achter het succes van De Mikkelhorst. Mede dankzij hun inzet is de zorgboerderij al 25 jaar een warme en levendige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.

Praktische informatie

Alle feestweekactiviteiten van maandag t/m vrijdag zijn gratis en zonder aanmelding toegankelijk.