Provincie inzake Friescheveen: “We deden alles om te komen tot een minnelijke schikking”

Door: Redactie

Gedeputeerde Henk Staghouwer vindt dat de Provincie alles heeft gedaan om met ondernemers goede afspraken te maken om de ecologische (natte) verbinding tussen de Drentse Aa en het Paterswoldsemeer te realiseren. Deze verbinding zorgt voor een schoner meer en bovendien voor ruimte aan dieren voor migratie. Het plan is onderdeel van landelijk beleid, bekend als Natuur Netwerk Nederland. Met twee ondernemers kon de Provincie niet komen tot aankoop van de benodigde percelen.

Het gaat om veehouderij Woldring (Hoornsedijk) en Café Friescheveen (Meerweg). Voor die locaties lopen nu onteigeningsprocedures. Desgevraagd zegt Staghouwer dat de Provincie alles heeft gedaan wat wettelijk nodig was en zelfs nog wat meer om er met de ondernemers uit te komen. Voorts spreekt hij met kracht tegen, dat vervuild water uit de omgeving van Friescheveen (vervuild) naar het meer zal stromen. Dat is volgens hem zeer grondig onderzocht.



Henk Staghouwer vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt in een interview met Haren de Krant, die 25 september verschijnt.