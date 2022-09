Pubquiz Glimmen verplaatst naar 22 oktober

Nieuws:

De pubquiz ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het dorpsblad Glimmerlei, is verplaatst van 1 oktober naar 22 oktober.

De verplaatsing heeft te maken met de planning van het dorpshuis van Glimmen, waar het komend weekend ook andere evenementen waren gepland. De pubquiz wordt nu gehouden op zaterdag 22 oktober 20.00 uur in dorpshuis De Groenenberg. Toegang is gratis. In de verloting is een rondvlucht te winnen boven Glimmen.