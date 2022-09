Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 1 oktober start de jaarlijkse pubquiz in het Dorpshuis van Glimmen. Toegang is gratis. De quiz wordt georganiseerd door het dorpsblad Glimmer’lei, dat 40 jaar bestaat.

Onderdeel van de quiz is een tombola, met als hoofdprijs een rondvlucht boven Haren en Glimmen. Teams doen met maximaal 8 personen mee. Spontaan binnenlopen kan, want dan worden er ook nog teams gevormd. Aanvang is 20.00 uur.