Raadselachtige schoorsteenbrand aan de Onnerweg

Door: Redactie

Maandagavond rond 18.10 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer over een woningbrand aan de Onnerweg in Haren.

De brandweer rukte met een tankspuitauto uit, tevens met een hoogwerker. Een kleine schoorsteenbrand kon snel worden geblust. Nadien vertelde woordvoerder Jesse Mol dat er een vreemd verhaal achter deze brand zit. Een bewoner meldde rook uit zijn schoorsteen, zowel op het dak als in de kamer, terwijl deze kachel/haard al vijftien jaar niet was gebruikt. Later onderzoek leerde dat de oorzaak van de brand bij de buren lag, waar wél werd gestookt. Volgens de brandweer is het een raadsel hoe de rook in de andere schoorsteen terecht kon komen.

Foto’s: Haren de Krant