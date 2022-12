Raadsleden bezochten de Biotoop in Haren: bewoners vol lof, maar soms bezorgd

Door: Redactie

Een groep bewoners van de Biotoop in Haren heeft gebruik gemaakt van het fenomeen ‘Burgeragendering’. Leden van de gemeenteraad van Groningen kwamen op woensdag 14 december naar de Biotoop om de zorgen van bewoners te horen en vragen te beantwoorden. De raad heeft ook vertegenwoordigers van de Hortus uitgenodigd.

Namens een groep bewoners van de Biotoop uitte Coen Boshart zorgen en vroeg om informatie. Een groot deel van de zorgen had te maken met interne zaken binnen de Biotoop. Dat bleek toen er vertegenwoordigers van de bewonersvereniging een wat ander geluid lieten horen. Waar de Biotopers het wel over eens zijn is dat ze meer transparantie willen van Carex over de verschillende contracten en forse stijging van de servicekosten. Ondertussen staat de verwarming in de Biotoop afgesteld op 14 graden om collectieve energiekosten te besparen. De bewoners wilden van de gemeente, als nieuwe eigenaar van het terrein van de Biotoop en de Hortus, graag weten wat ze mogen verwachten van de gemeente. Zowel bewoners als bedrijven willen graag weten of ze volgend jaar en de jaren daarna in de Biotoop kunnen blijven. En ze wilden weten of ze ook in aanmerking konden komen voor de energie-armoede toeslag? Voor de bijdrage van het Rijk komen ze niet in aanmerking. Voor de gemeentelijke aanvullingen is het nog niet duidelijk.

De gemeente heeft nog geen duidelijk beeld van de toekomst van het gebied Biotoop en Hortus. Ze hebben het gekocht van de RuG om maximale sturing te krijgen op de invulling. Wethouder Rik Niejenhuis kon wel aangeven dat de koop van de RuG per 1 januari 2023 rond moet zijn. Vervolgens zal 2023 gebruikt worden om een gebiedsvisie te ontwikkelen. In dat proces krijgen alle partijen volop gelegenheid om invloed uit te oefenen. Eind 2023 zal duidelijk worden wat er met het gebied gaat gebeuren. Vanuit de Vrienden van de Hortus werd door voorzitter Tjerk Zwanenburg de noodzaak van continuïteit van de Hortus als geheel benadrukt en de noodzaak van investeren in het opknappen van de Chinese Tuin. Jan Poutsma vulde als bestuurslid van de SBGH (Stichting Behoud Groene Hortus) aan met de mededeling dat 2022 met een positief einsaldo zal worden afgesloten en dat ook in 2023 een winst wordt geraamd. De energierekening zal ook bij de Hortus fors gaan toenemen. Met het aanbrengen van 120 zonnepanelen op het restaurant de Plantage hoopt de SBGH de veel hogere nieuwe kostenpost te kunnen halveren. Poutsma vroeg ook aandacht voor het overbrengen van het Natuurmuseum van Klaas Nanninga naar de Hortus en extra budget voor het geval de huidige vrijwillige bestuurders vervangen worden voor betaalde krachten om bestuur en management te kunnen versterken. De wethouder kon toezeggen dat er in de begroting 2023 een fors bedrag beschikbaar is om de huidige situatie voort te zetten met een aantal aanvullingen.

Over de toekomst zei de wethouder nog, dat Groningen in 2040 rond 270.000 inwoners zal tellen en dat die ergens moeten wonen. Hij liet in het midden of er woonruimte zou moeten komen op de locatie van De Biotoop. Als je nadenkt over deze overpeinzing zou je kunnen denken dat De Biotoop geen soelaas biedt, omdat daar al 200 inwoners van de gemeente wonen.