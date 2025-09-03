Rabenhaupt Regatta had prima zeilweer

Nieuws:

Door: Redactie

Afgelopen weekend 30 en 31 augustus vond de Rabenhaupt Regatta plaats bij VWDTP. Het was een goed weekend om te zeilen. Windkracht 3-4 en eigenlijk het hele weekend droog en af en toe brak de zon door. Perfecte omstandigheden voor een sportief weekend wedstrijdzeilen op het Paterswoldsemeer. Een wedstrijd waar ook boten van andere meren op af komen (dus niet alleen leden van VWDTP deden mee).

In totaal verschenen er 55 boten aan de start (8 – 16 kwadraten, 9 – ‘s 6, 20 Ilca’s 7, 13 Sailhorses en 5 Tops). Winnaar bij de 16 kwadraten is geworden: Boot 4451 met stuurman Theo Dik en Daniel Folkersma als fokkenist. Bij de Ilca 6 won Martien Zeegers. De Ilca 6 heeft een wat kleiner zeil dan de Ilca 7 waar Rinse Ubbink eerste werd. Bij de Sailhorses wonnen stuurman Bruno van der Heide en fokkenist Dick Klasema. En bij de Top werden Guus van der Bles en Ibrahim Al Bkerat eersten.