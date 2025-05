Rechter buigt zich over servicekosten De Biotoop Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Het rommelt nog steeds in De Biotoop aan de Kerklaan in Haren. Huurder Peter Buis vindt dat verhuurder Carex Haren BV onduidelijke en hoge servicekosten in rekening brengt. Na weer een verhoging (destijds met 10%) was de maat vol en begon hij zich af te vragen of het allemaal wel klopt. De zaak is nu onder de rechter die naar verwachting deze zomer vonnis zal wijzen. Dit kan grote gevolgen hebben voor Carex Haren BV en de residenten.

In De Biotoop aan de Kerklaan in Haren werken en wonen enkele honderden mensen. Sinds 2014 is deze succesvolle creatieve broedplaats ondergebracht in het voormalig Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit. De exploitatie is in handen van een aparte BV, Carex Haren, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwen en de voorzieningen, zoals energie en water. Directeur van de BV is Lenze Hofstee, oud-kraker en een man met visie op alternatief wonen. Hij maakte van De Biotoop een groot succes (zie www.carex.nl), maar dat ontslaat hem volgens resident Peter Buis niet van zijn plicht om transparant te zijn.

