Redactie zoekt contact met overlastgevende jongeren

Voor de krant van mei is een verhelderend artikel in de maak over de overlastgevende jongeren van Haren. We hebben enkele van hen gesproken en ook mensen uit het jongerenwerk van WIJ en de jeugdsoos. De redactie zoekt nog contact met jongeren om het artikel nóg meer diepgang te kunnen geven.

Met name zijn wij nog op zoek naar jongeren die zich schuldig maken aan intimidatie of schelden in de richting van passanten in Haren. We willen graag weten wat hun beleving is. Uiteraard kunnen ze erop vertrouwen dat we hun verhaal desgewenst anoniem in het artikel gebruiken. Ook worden hun namen niet doorgespeeld aan handhaving of politie. Ook ouders van jongeren die overlast veroorzaken zijn welkom om hun verhaal te doen.

Dus wie durft? Mail redactie@harendekrant.nl of stuur een appje aan 06-53729366 (Hein Bloemink)