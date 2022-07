Reddende Engelen aan de Wederikweg

Door: Redactie

In de late avond van 13 juni werd Bert Drok (66) uit Haren getroffen door een hartstilstand. Nadat zijn vrouw alarm had geslagen was de Wederikweg in rep en roer. Drie ambulance en een politiewagen ín de straat. Het zag er voor Bert Drok slecht uit, maar hij ‘is er weer’. En dat heeft hij te danken aan de inzet van drie burgerhulpverleners, die binnen vijf minuten ter plaatse waren met een AED.

Bert Drok spreekt die avond nog enkele woorden en binnen een seconde daarna valt hij weg. Zijn vrouw Antje ziet direct dat het fout zit. Ze bedenkt zich niet, pakt haar telefoon en belt buurvrouw Anouk die verpleegkundige is. Geen gehoor. Dan belt ze 112 en krijgt de instructie om haar man op de grond te leggen voor de reanimatie. Hij is meer dan twee meter en loodzwaar, dus rent ze de straat op om overbuurvrouw Ria te halen. “Op straat hoorde ik in de verte al sirenes”, zegt Antje. Met moeite lukt het om haar man hardhandig op de grond te krijgen. Hij is dan al buiten bewustzijn.

AED

Een stem beneden: ”Moet ik boven zijn?” Het blijkt de eerste burgerhulpverlener uit de buurt te zijn, die een AED bij zich heeft. Antje Drok is ondanks de stress rustig en niet in paniek, maar ze is wel overdonderd. Inmiddels zijn nog twee burgerhulpverleners en twee politieagenten gearriveerd. “Eén agent heeft me meegenomen naar beneden. Het was beter dat ik niet zou toekijken, zei hij”, zegt Antje. Een burgerhulpverlener gaat bij haar zitten en zou niet meer van haar zijde wijken, terwijl ambulancepersoneel zich naar boven spoedde.

Hoewel alle hoop lijkt te vervliegen, weten professionele hulpverleners Bert Drok in het UMCG te krijgen, waar hij enkele dagen in slaap wordt gehouden. Eenmaal wakker is hij nog verward, maar daarna wordt hij helder en van die dagen kan Drok zich alweer van alles herinneren. Maar van de dramatische gebeurtenissen van die avond en nacht weet hij niets.



