Reebok met eenhoornig gewei gezien

Door: Redactie

Natuurwaarnemer Johannes Ruben heeft in de omgeving van zijn ‘kijkhut’ (balkon) Erasmusheem al enkele keren een reebok gezien met een onvoltooid gewei. Er staat maar één hoorntje op.

Op waarneming.nl deed hij deze oproep:

Heeft iemand in Haren e.o. onderstaand beschreven Reebok met één geweistang eerder gezien en is er meer over bekend?

Het mannetje van vastgesteld territorium werd maandag 9 juni jl. door een nieuw mannetje-met-één geweistang verjaagd. De ree sprong in plas Wolddeelen, zwom naar de overkant klom aan wal en vervolgde zijn weg in oostelijke richting. Ik zag vandaag om 06:49 uur opnieuw de ‘abnormale’ reebok foerageren. Reactie aan: joh.ruben@gmail.com.