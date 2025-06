Regenboogcafé in Haren op 12 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Binnenkort, op 12 juni, vindt heer eerste Regenboogcafé van Haren plaats aan de Zonnedauwweg.

Het is volgens de organisatie voor iedereen die het fijn vindt om gelijkgestemden uit de LHBTIQ+ gemeenschap te ontmoeten in een veilige

en vertrouwelijke sfeer. Ouderen en jongeren zijn welkom op deze middag voor gezelligheid, een goed gesprek, ontmoeting, kennismaking of coming out. Regenboogcafé Haren is op elke tweede donderdagmiddag van de even maanden.

Aanvang: 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Woongemeenschap Hestia Zonnedauwweg 16 Haren.

Voor informatie of vragen: 0616052769