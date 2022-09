Repair Café 24 september

Nieuws:

Op zaterdag 24 september van 10:15-12:30 wordt er voor het eerst na de

zomerpauze weer een Repair Café gehouden in het buurthuis de Mellenshorst aan

de Waterhuizerweg 36 te Haren. Het café vindt plaats in Mellenshoek zaal

links van de hoofdingang.

De optie om het te repareren apparaat achter te laten en uiterlijk vóór 12:30 uur bij

De Mellenshorst weer op te halen wordt ook nu weer mogelijk. Hierbij wordt er rekening

gehouden met het beperkte ruimte en het feit dat sommige klanten de drukte willen

vermijden.

Het is bekend dat het Windows operating system veel computerkracht vereist

waardoor nieuwe versies steeds sneller en krachtiger computers eisen en mensen

blijven zitten met een goede computer die Windows niet aan kan.

Deze apparaten kunnen vaak worden voorzien van de gratis Linux operating system

dat minder geheugen vereist dan de nieuwste Windows versies. “Laat ze niet

werkeloos in de kast staan want ze kunnen een nuttig tweede leven hebben voor

eigen gebruik of voor iemand anders”, aldus de vrijwilligers van het café.