Restaurant in Nieuw Erasmusheem lééft weer. Wordt het straks een gezellig buurtcentrum?

Door: Redactie

Het restaurant in het voormalige woonzorgcentrum Erasmusheem te Haren lééft weer. Maar dat is nog niet alles, want als het meezit gaat het zich de komende maanden ontwikkelen tot een buurtcentrum en dat is voor de wijk Maarwold positief nieuws.

Sleutelfiguren in dit verhaal zijn Robert Niewzwaag (52) en Pieter van Delden (47). Zij hebben de pacht van het restaurant overgenomen en serveren nu al dagelijks warme maaltijden aan ruim twintig gasten. De prijs van hun 3-gangendiners is slechts 10,55 en daarmee maken ze geen winst. “Dat hoeft ook niet”, zegt Niewzwaag. “We zijn een stichting. We moeten kostendekkend zijn, dat is genoeg.” Hij is samen met kok Pieter van Delden initiatiefnemer van de Stichting Gabriël, die haar oorsprong heeft in het gelijknamige wijkrestaurant in Hoogkerk.

Lees het hele artikel in Haren de Krant, die tussen 17 en 24 mei wordt verspreid. U kunt ook exemplaren afhalen bij TinQ Tankstation aan de Kerklaan in Haren.

Foto: Robert Niewzwaag (links) en Pieter van Delden, de kok.