Reünie Look Wide 2 juli

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 2 juli 2022 gaat de reünie van scouting Look Wide 75 jaar plaatsvinden. Deze reünie is voor oud-leden van scouting Look Wide

Vanaf 14.00 uur ben je welkom op het scouting eiland aan de Rollematen 1 in Haren.

Er zullen de hele dag leuke activiteiten zijn op het eiland, zoals een Look Wide Quiz en een trappersbaan. Verder kan men onder het genot van een hapje en drankje met elkaar kletsen.

Vanaf 18.00 uur zal er een barbecue georganiseerd worden. Als je daar aan mee wilt doen, geef dat dan apart aan op het opgaveformulier. Kosten voor de BBQ zijn 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar en 7,50 voor iedereen vanaf 12 jaar.

Oud leden kunnen zich aanmelden via de link op de website van Look Wide:

https://lookwide.nl/kalender/2022-07/reunie-look-wide-75-jaar