Reuzensterns spectaculair jagend in plas Haren-Wolddeelen

Door: Redactie

Door Johannes Ruben, natuurwaarnemer uit Haren

Reuzensterns zijn de grootste Europese sterns en broeden solitair of in kolonies aan de Oostzeekust. In Nederland is het een schaarse doortrekker van juli-september en voornamelijk te zien langs het IJsselmeer- en Waddenkust. Het heeft een luide rauwe roep gelijkend op een reigerachtige en jaagt hoofdzakelijk op vissen. Overwintert in West-Afrika en Middellandse-Zeegebied.

Tijdens de najaarstrek augustus-september vliegen er in topjaren een 200 tal vanuit Scandinavië via Nederland naar het zuiden.

Ik zie ze dan ook het laatste vier jaar in genoemde maanden vanuit mijn appartement Nieuw Erasmusheem, veelal jagend op vissen in plas Haren-Wolddeelen.

Het is een lust voor het oog om deze fraaie grote vogels (L 48-50 cm en S 96-111 cm) te zien bidden en duiken naar hun prooi.

Ik heb er vanaf 20-08-2021 tot en met 02-09-2025 totaal 71 ter plaatse gezien en ze staan geregistreerd op www.waarneming.nl