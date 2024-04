Roel Scheepens vertrekt 1 augustus als rector van Maartenscollege; geen verband met schoolresultaten

Nieuws:

Door: Redactie

Aan het eind van dit schooljaar vertrekt Roel Scheepens als rector van het Maartenscollege in Haren. Hij woont met zijn vrouw in Kleve (D) en verbleef op weekdagen in Haren. Hij wil zijn privé situatie wat dat betreft normaliseren en verheugt zich daar zeer op. Tot 1 augustus blijft hij in functie en een opvolger wordt gezocht. Het vrijwillige vertrek heeft volgens Scheepens niets te maken met de alarmerend slechte examenresultaten op zijn school, die slechter zijn dan gemiddelden in het land.

“Het is meestal zo, dat dingen die (nog) niet goed gaan op school worden toegerekend aan de eindverantwoordelijke. En dat ben ik”, zegt hij. “We zijn natuurlijk erg geschrokken van die resultaten en daar wordt nu aan gewerkt. Maar het heeft tijd nodig. Nee, mij is niet gevraagd te vertrekken en ik ben niet ontslagen. Het is mijn eigen keuze om deze stap te zetten.” Sommige ouders zien wél een verband met de slechte schoolprestaties van leerlingen en zagen ook dit jaar weer magere slagingspercentages aankomen. Eén van hen noemt de gang van zaken op school rommelig.

In een brief, die vandaag is gestuurd aan ouders en leerlingen, staat dat Scheepens terugziet op vijf intensieve jaren, waarin ‘het profiel van de school is aangescherpt’. Hij wijst ook op de moeilijke periode van corona en op de plannen die klaarliggen voor een campus voor tweetalig en internationaal onderwijs. “Ik zal altijd met warmte terugkijken op deze tijd”, zegt Scheepens in de brief. Er wordt geen verband gelegd met tegenvallende schoolresultaten.

“Het College van Bestuur overlegt met de Medezeggenschapsraad over het vervolgtraject”, besluit hij zijn brief.

Lees ook artikel uit juli 2023: https://www.harendekrant.nl/nieuws/matige-resultaten-examens-maartenscollege-gaat-bij-zichzelf-te-rade/