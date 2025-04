Roelien Kamminga wordt in juni de nieuwe burgemeester van Groningen

Door: Redactie

Vandaag is bekendgemaakt dat Roelien Kamminga (46) de nieuwe burgemeester van Groningen zal worden. Dat meldt de Griffie van de gemeente.

Hiermee krijgt Groningen opnieuw een burgemeester van VVD-huize. Kamminga zit nu voor de VVD in de Tweede Kamer en woont in Zuidbroek.

Officiële aankondiging van de Raadsgriffie van de gemeente Groningen



De gemeenteraad van Groningen heeft in zijn vergadering van maandag 7 april 2025 Roelien Kamminga (VVD) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Groningen. Kamminga is nu Tweede Kamerlid.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad Jeffry van Hoorn heeft de aanbeveling in een openbare zitting van de raad meegedeeld. “Een nieuwe burgermoeder”, zei Van Hoorn. “Met liefde voor Groningen, met hart voor de regio.”

Aan Kamminga heeft Groningen een snelle denker met ervaring in meerdere lagen van het bestuur en ook op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, zei Van Hoorn. “Een verbinder die onze eigenzinnigheid omarmt en voor de belangen van Groningers kan opkomen.”

Kamminga was onder meer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief en hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid. Ook was zij hoofd van de crisisorganisatie bij het ministerie van BZK. Kamminga woont in Zuidbroek en verhuist na haar installatie naar de gemeente Groningen.



De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Kamminga eind juni als burgemeester in Groningen wordt geïnstalleerd.