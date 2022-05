Roelof Bathoorn en Frouke Steunebrink (Mijn Winkel) met pensioen

Door: Redactie

‘Mijn Winkel’ in Haren sluit per 1 juli haar deuren. De eigenaren, Roelof Bathoorn en Frouke Steunebrink (beide 67) gaan met pensioen. Dankzij bemiddeling van centrummanager Daphne de Haan werden zij in contact gebracht met de Stichting Rommelmarkt Haren, die nu een winkelruimte gebruikt in de Brinkhorst, maar deze binnenkort moet verlaten. Rommelmarkt Haren gaat zich na 1 juli vestigen op het adres van ‘Mijn Winkel’ aan de Rijksstraatweg 222.

De trackrecord van het echtpaar Bathoorn-Steunebrink is divers. In 1999 stopten zij als uitbaters van een dorpscaf√© in Lieveren om een videotheek in Haren te beginnen. Dit breidden ze later uit met een afdeling Music Store. Ze maakten de overgang mee van video naar dvd, maar zagen in 2014 wel in dat de huurmarkt werd verdrongen door streamingdiensten, zoals Netflix. Ze gooiden het roer om en startten met het concept ‘Mijn Tafel’, waar particulieren tafels konden huren om hun waren te verkopen (meestal gebruikte). Door deze methode konden ze zich op een A-locatie in Haren aan het publiek presenteren en Roelof en Frouke zorgden voor de verkoop.

De Stichting Rommelmarkt is gevestigd aan de Hortuslaan (magazijn) en verhuisde tijdelijk naar het centrum van Haren. Door de A-locatie steeg de omzet zo snel, dat men in staat bleek voor langere tijd een huurverplichting aan te gaan. Dit wordt dus na 1 juli voortgezet aan de Rijksstraatweg.



Foto: Roelof Bathoorn en Frouke Steunebrink in ‘hun’ winkel.