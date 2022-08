Rommelmarkt gaat verhuizen

Nieuws:

Door: Redactie

Na bijna twee jaar gaat Rommelmarkt Haren opnieuw verhuizen. De tijdelijke winkel aan de Brinkhorst wordt ingeruild voor een definitieve winkel aan de Rijksstraatweg 222. Het voormalige pand van mijnWinkel is de nieuwe winkellocatie.

Ondanks vele coronabeperkingen is duidelijk geworden dat Haren een goede kringloopwinkel kan waarderen. Rommelmarkt Haren ziet zijn toekomst ook rooskleurig. De verwachting is dat de verkoop blijft toenemen, zodat ook de ondersteuning van projecten in de ontwikkelingslanden kan groeien. Marianne Suurmeijer van Rommelmarkt Haren: “Dat doen we al ruim 40 jaar en dat blijft ons doel: gemeenschappen versterken door hen gericht financieel te helpen. Op 13 augustus sloot de huidige winkel aan de Brinkhorst de deuren. Op 24 augustus heten we iedereen welkom in ons nieuwe pand.”

Hortuslaan

De locatie aan de Hortuslaan blijft de locatie waar de inwoners op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag hun gebruikte spullen kunnen afgeven. Na een kritische blik door één van de vele vrijwilligers worden de artikelen geprijsd en verkocht. Op deze wijze draagt Rommelmarkt Haren ook bij aan verduurzaming.