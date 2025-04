Rond het Maartenscollege ontstaat de Campus Esserberg

Door: Redactie

Als alles goed gaat wordt Campus Esserberg in Haren vanaf 2030 in gebruik genomen. Op de campus wordt tweetalig en internationaal onderwijs gegeven aan leerlingen van 0 tot 18 jaar. Het Maartenscollege, de International School Groningen en de Groningse Schoolvereniging gaan gebruikmaken van de gebouwen. Er komt een kinderopvangorganisatie en een nieuwe sportzaal, die buiten schooltijden door sportverenigingen wordt gebruikt. Campus Esserberg is onderdeel van het scholenplan Gro Up.

Wethouder van onderwijs Carine Bloemhoff: “Deze internationale campus is belangrijk voor onze kenniseconomie. Ongeveer 2.100 leerlingen gaan hier les krijgen in een inspirerende, groene omgeving. We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich hier echt thuis gaan voelen.”