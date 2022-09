Rondleiding langs Harense kunstwerken (2,5 km) op 25 september

Nieuws:

In Haren kom je een grote verscheidenheid aan kunst tegen in de openbare ruimte. Zo vind je er de winnaar van de Kunst op Straatprijs 2021, prachtige graffitiwerken en het allerkortste gedicht ter wereld. Nieuwsgierig welke kunst er in Haren allemaal te ontdekken is? Doe dan mee aan de rondleiding die we organiseren op zondag 25 september.

De rondleiding start om 13.00 uur bij kunstwerk De Bron op het Raadhuisplein. Hier zal de tour ook eindigen. Er kunnen maximaal 15 personen aan deelnemen. Tickets à 2,50 euro per persoon zijn te koop via https://www.kunstpuntgroningen.nl/product/rondleiding-haren-25-september-13-00/

Wanneer

Zondag 25 september 2022 om 13.00 uur

Locatie

Haren: het startpunt is bij kunstwerk De Bron op het Raadhuisplein (voor Bakkerij Haafs)

Duur

Circa 1,5 uur

Kosten

€2,50 per persoon

Rolstoelvriendelijk

Ja

Voertaal

Nederlands