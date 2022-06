Ruben Vissinga waarschuwt: “Pas op, uw televisietoestel spioneert”

Door: Redactie

Hij is de jongste huurder van Huize Maarwold, waar men de voormalige directiewoning bewust aan jonge mensen verhuurt. Ruben Vissinga (33) voelt zich helemaal op zijn gemak tussen de ouderen en laat zelfs zijn warme maaltijd uit de centrale keuken bezorgen. Hij zegt: “Het eten smaakt heerlijk. Ik woon hier als God in Frankrijk, met prachtig uitzicht over de tuin. Ik zit goed.” Echter, het interview gaat niet over zijn woonstee, maar over The Internet of Things, spionerende fabrikanten en over wegwerpcultuur. Oh ja, en ook nog over de Satelliet Tracker die hij samen met een vriend ontwerpt.

2005

Vissinga was al een interessante ‘wizkid’ toen hij in 2005 als 16-jarige door Haren de Krant werd geïnterviewd. Hij had destijds een ICT-bedrijfje opgericht en loste voor tientallen Harenaars computerproblemen op. Na publicatie stroomden weer nieuwe klanten toe en was een krantenwijk niet nodig om geld te verdienen. En nu, zeventien jaar later, is Ruben Vissinga nog steeds ICT-er (hij bouwt vindbare websites) en uitvinder tegelijk.

Satellieten

Het grootste plezier beleeft hij met zoeken van oplossingen voor problemen die nog niet bestaan. U leest het goed. “Dat is een goede manier om heel vrij en creatief te denken”, zegt hij. “Je zit dan niet gevangen in doelen. Zo ben ik nu bezig een apparaat te ontwikkelen, waarmee je het ruimtestation ISS kunt volgen, ook als die aan de andere kant van de aardbol zweeft. Wat het nut is? Nog geen idee, dat komt later wel.” Al pratend erkent Vissinga, dat zo’n tracker misschien ooit kan helpen bij het volgen en in kaart brengen van alle satellieten in de ruimte. Je zou dan zelfs kunnen zien wat zo’n ding precies doet en wat de technische specificaties zijn. Gewoon leuk, net als Flightradar24 doet voor vliegtuigen.

Wifi module lek

Zijn grote passie is toch wel de veiligheid (of liever: onveiligheid) van internet. Hij toont een blokje tussen zijn vingertoppen en zegt: “Alles draait nu om dit dingetje van 70 cent, een wifi module. Die zit in allerlei apparatuur in bedrijven en thuis. Zodra criminelen het wachtwoord van je wifi hebben ontfutseld (dat is niet zo moeilijk) kunnen ze de modules in alle apparatuur infecteren en overnemen. Ze kunnen je licht uitdoen, de wasmachine aanzetten en je kachel bedienen. Dat zijn nog de onschuldige voorbeelden. Hier ben ik als hobby dus eindeloos mee bezig: ik wil weten hoe het allemaal werkt.”

TV luistert af

De jonge Harenaar denkt dat de wereld nog erg naïef is als het gaat om cybersecurity. “Neem nou mijn smart-TV van Panasonic, die is aangesloten op internet. Standaard kun je zo’n apparaat na vier jaar niet meer updaten om het veilig te houden. De fabrikant zegt dat je maar een nieuwe moet kopen en de oude kan zo bij het afval: schandalig. Daar zitten zoveel schaarse grondstoffen in. Maar dat is nog niet alles: er zit een microfoon in. Als ‘derden’ eenmaal je TV hebben gehackt kunnen ze je 24/7 afluisteren. De fabrikant doet dat trouwens al. Want in de disclaimer, die je altijd met OK wegklikt, staat dat je toestemming geeft dat de TV jou mag afluisteren en dat de vertaling daarvan voor commerciële doelen mag worden gebruikt.” Volgens Vissinga zijn Apple en Philips geen haar beter. “Het proces is gewoon niet meer te stoppen”, zegt hij. “Daar moeten we ons bewust van zijn.”