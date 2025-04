Samenspel tussen Be Quick en dagbesteding blijkt een driepunter

Door: Redactie

Dagbesteding Sociaal Gericht heeft onderdak gevonden op sportcomplex Esserberg. Clubmanager Peter Koopman ziet er de meerwaarde van in.

Sportcomplex Esserberg is de samenleving in het klein. Daar ontmoeten generaties elkaar, hebben jongeren ‘hun issues’, wordt discipline geoefend en zijn trainers inmiddels ook zowat opvoeders geworden. Be Quick is een van de voetbalclubs op Esserberg en clubmanager Peter Koopman vertelt hoe de club haar maatschappelijke rol pakt. De club werkt nu samen met Sociaal Gericht (re-integratie dagbesteding). Enerzijds omdat er op het sportpark genoeg werk is dat in dagbesteding kan worden gedaan en anderzijds omdat de club zijn steentje wil bijdragen aan de re-integratie van mensen die nog moeite hebben met hun plek in het reguliere arbeidsproces. Maar: de voetbaltrainers kunnen ook nog eens veel leren van de begeleiders van Sociaal Gericht.

