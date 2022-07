Schilder Tom is blij; aan de slag bij Arjen Robben

Door: Redactie

Schilder Tom, werkzaam bij Walter Hoogesteger Schilders uit Haren, kwam terug van een klus met deze bijzondere foto. Hij poseert met niemand minder dan voetbalvedette Arjen Robben. Hoe zit dat?

Zijn werkgever, Jan Hoogesteger, is trots. Hij voert namelijk schilderwerkzaamheden uit bij Arjen Robben, die in Groningen woont. En ja, als je deze klant dan persoonlijk ontmoet, gaan je gedachten onwillekeurig toch terug naar al die glorieuze momenten die deze man heeft beleefd. Meervoudig international, ster in Spanje en Engeland. Het laatst bij Bayern München. Zijn carrière sloot hij af waar hij begon: bij FC Groningen.

En dan sta je daar als schilder opeens oog in oog met de sporticoon die je vooral van de TV kent. Met toestemming werd deze foto van hen gemaakt en Robben vond het ook prima dat de foto op de website van Haren de Krant zou worden geplaatst. Hij blijft immers niet alleen de vriend van de sport, maar ook van zijn fans. En Tom, die was blij en heeft vanavond thuis een goed verhaal.