Schilderclub zoekt nieuwe leden

Nieuws:

De Harener Schilderclub is met een nieuw seizoen begonnen.

De schilderamateurs komen iedere week dinsdagochtend bij elkaar om te tekenen of te schilderen, met ieders eigen keuze van onderwerpen, materiaal en techniek. Elkaar stimuleren maar ook gezellig samenzijn. Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden, de locatie is het bijgebouw van de kerk aan de Pieter Wieringaweg, waar ook parkeerruimte is. Informatie en aanmelding bij W. Bosscher, tel 5344110 of L.C. Rinzema, tel 050-5350661.