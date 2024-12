Schildersbedrijf in andere handen

Door: Redactie

Hans Joling Schilderwerken, opgericht in 1984, is in september verkocht aan Erwin Smilda en Hemmo Uil. Deze twee zijn van plan het succes van Hans en Ada joling voort te zetten.

Zoals het begon

De historie van het bedrijf begint op de zolder van huize Joling aan de Sparkampen 6 te Haren. Hans Joling was als 17-jarige al gegrepen door het schildersvak en hij behaalde daarna alle denkbare diploma’s. Zijn vakkennis werd de basis van het succes. De eerste investering deed Hans destijds voor de aanschaf van een wit pak, ladders en een 2e-hands Toyota. Hij ging van deur tot deur om zijn diensten aan te bieden. Met succes, dus verhuisde het bedrijf in 1985 naar de Middelhorsterweg en in 2000 opnieuw naar een eigen bedrijfspand op Felland-Noord.

Regenstress

Het succes was mooi, maar Hans en Ada Joling kennen ook de spanningen achter de schermen. Ada: “We zijn afhankelijk van goed weer en ik kan je vertellen dat de stress bij veel regen toenam. Ja, ik heb ‘s nachts weleens mijn hand op Hans’ oor gelegd, zodat hij niet wakker zou worden van de regen op het dak. Die spanning, vooral in de wintermaanden, heeft ons veel energie gekost.” Hans: “Dan komt er een moment, dat je je afvraagt of je niet eens wilt stoppen. Om je heen vallen mensen weg met gezondheidsproblemen of erger. Zo kwam het idee om het bedrijf te verkopen.”

Hemmo en Erwin

Door een tip kwamen Hemmo Uil en Erwin Smilda op het spoor van Hans Joling. In Tynaarlo hebben ze sinds 2016 een schildersbedrijf (Hes Schilderwerken) en het leek ze goed om de vleugels uit te slaan. Hemmo: “Al een paar keer had ik gepolst of Hans erover wilde praten, maar enkele jaren hield hij de boot af. Maar in maart 2022 stemde hij toe in een afspraak.” Voor Hemmo en Erwin was het belangrijk dat er een ‘klik’ was, zowel zakelijk als persoonlijk. Hij zegt nu: “Die was er. De manier waarop Hans en Ada werken en het grote vakmanschap van Hans gaven de doorslag. We hebben nu het bedrijf helemaal overgenomen. Maar Hans is voor ons bereikbaar voor het geven van adviezen, dat is erg prettig.”

Voor Hans en Ada Joling is nu een andere tijd aangebroken. Ada zegt de structuur van het werk wel wat te missen. Wat ze fijn vinden is: meer tijd voor kinderen en kleinkinderen, met de camper op pad en geen hotline meer met Buienrader meer. Ze mogen met trots omzien naar de periode 1984-2024, waarin zij een sterk merk in schilderwerk hebben opgebouwd.

foto: V.l.n.r. Erwin, Hemmo, Ada en Hans