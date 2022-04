Schoorsteenbrand in Onnen (met update 17.35 uur)

Door: Redactie

Vrijdagmiddag 16.15 uur rukten hulpdiensten uit naar de Dorpsweg in Onnen waar brand was ontstaan in een schoorsteen. De brandweer ging met een tankautospuit en een hoogwerker naar de plek des onheils. Ook ging voor de zekerheid een extra tankspuitauto mee, omdat sprake zou zijn van een woningbrand. Het viel mee.

In de schoorsteen was brand ontstaan en de vlammen waren vanaf de straat zichtbaar. De woning is ontruimd. Bewoners en huisdieren zijn in veiligheid gebracht. De brandweer was rond 17.00 uur nog ter plaatse om de brand af te handelen.

Update vrijdag 17.35 uur: De brand is geblust en de woning wordt door de brandweer geventileerd. Geen gewonden. Wel flinke schade in de woning.

Foto’s 112Groningen/Haren de Krant