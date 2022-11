Schrijf mee met de krant van december: Wat is uw goede nieuws?

Door: Redactie

Haren de Krant daagt u uit om uw goede nieuws van het afgelopen jaar te delen. Schrijf in maximaal 150 woorden op waarom het leven de moeite waard is (ondanks het sombere wereldnieuws).

-Wat ging er goed in 2022?

of:

-Welke hindernissen wist u te overwinnen?

of:

-Welke boodschap voor het nieuwe jaar heeft u voor ons?

Durft u het aan? Voel u vrij en schrijf op wat u denkt. De mooiste inzendingen zetten we in de krant van december.

Stuur uw tekst uiterlijk 10 december aan: redactie@harendekrant.nl o.v.v. december