De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 12 augustus, 2025
Deze post is bekeken 190 keer.

dinsdag 12 augustus 2025

Nieuws:

Scooterrijders botsen op elkaar

Door: Redactie

Bij Waterhuizen zijn dinsdag rond 12.15 uur twee scooters op elkaar gebotst. De hulpdiensten rukten uit.

De twee reden op het fietspad langs de Winschoterweg en kwamen door de botsing hard ten val. Omstanders verleenden eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. De twee slachtoffers werden door ambulancepersoneel behandeld. De politie onderzoekt de toedracht. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.


Recente berichten



Recente reacties